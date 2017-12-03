Более 780 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой

По состоянию на 12.00 3 декабря, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди больше 300 большегрузов, еще в трех пунктах — «Привалке», «Беняконях» и «Котловке» — более чем по 160 фур в каждом. На белорусско-латвийской границе в пункте «Урбаны» выезда ждут более 100 фур, в «Григоровщине» — больше 50.