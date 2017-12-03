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12:43 (мск), источник: БЕЛТА

Более 780 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе ожидают выезда больше 780 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 12.00 3 декабря, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди больше 300 большегрузов, еще в трех пунктах — «Привалке», «Беняконях» и «Котловке» — более чем по 160 фур в каждом. На белорусско-латвийской границе в пункте «Урбаны» выезда ждут более 100 фур, в «Григоровщине» — больше 50.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» ожидают выезда свыше 80 грузовиков, в «Козловичах» — более 20 фур, в «Берестовице» — больше 60.

На границе с Украиной очередей практически нет: в пункте пропуска «Мокраны» ждут выезда 5 большегрузов.

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