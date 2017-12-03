Более 780 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На
По состоянию на 12.00 3 декабря, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди больше 300 большегрузов, еще в трех пунктах — «Привалке», «Беняконях» и «Котловке» — более чем по 160 фур в каждом. На
На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» ожидают выезда свыше 80 грузовиков, в «Козловичах» — более 20 фур, в «Берестовице» — больше 60.
На границе с Украиной очередей практически нет: в пункте пропуска «Мокраны» ждут выезда 5 большегрузов.