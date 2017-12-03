СМИ назвали имена первых биткоиновых миллиардеров

Источник: РИА Новости

По данным издания, Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса биткоинов за 11 миллионов долларов в 2013 году, когда стоимость одного биткоина составляла 120 долларов. Позднее Уинклвоссы заявляли, что не будут их распродавать, поскольку рассчитывают на «долгосрочность» вложения, а также называли биткоин «улучшенной версией золота».

Газета считает, что рост цены на криптовалюту, которая сейчас стоит почти в сто раз дороже, чем четыре года назад, сделал Уинклвоссов обладателями состояния в более чем миллиард долларов.

Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс в течение долгого времени судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, считая, что Цукерберг украл их идею во время его работы над социальной сетью Уинклвоссов «HarvardConnection». Позднее стороны смогли достичь мирового соглашения. По данным некоторых СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов в соответствии со стоимостью акций компании.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин 29 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11,441 тысячи долларов за одну монету. Позднее его стоимость резко обвалилась на две тысячи долларов, до 9,001 тысячи, однако в пятницу цена за монету на крупнейших биржах снова превысила отметку в 10,5 тысячи долларов.