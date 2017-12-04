Хабаровское МУП «ГЭТ» планирует возить горожан на автобусах

Обслуживанием хабаровских автобусных маршрутов собирается заняться МУП «Городской электрический транспорт». Предприятие уже получило соответствующую лицензию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Министерство транспорта РФ предоставило МУП «ГЭТ» лицензию на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городе и его окрестностях.

Напомним, ранее бывший директор МУП ТТУ Николай Илющенко рассказал, что 5 декабря предприятие прекратит свое существование. Работникам предлагали устроиться в МУП «ГЭТ», созданное в январе 2017 года. В октябре новое предприятие подавало заявку на обслуживание маршрутов хабаровских трамваев и троллейбусов.