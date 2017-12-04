На промышленных объектах Комсомольска из-за порыва отключили отопление

В Комсомольске-на-Амуре специалистам Хабаровской теплосетевой компании пришлось устранять порыв на бесхозяйных сетях города. Из-за работ без отопления на время оставили 13 промышленных объектов.

Слесари по обслуживанию тепловых сетей обнаружили порыв, когда выполняли плановый обход магистрали № 21 на пересечении улиц Энгельса и Литейной. Специалисты увидели парение на участке не принадлежащей ХТСК трассы, которая значилась как бесхозяйная.

«Для Комсомольска-на-Амуре остро стоит проблема бесхозяйных тепловых сетей. Обычно эти трассы сильно изношены. Совершая обходы, мы не оставляем такие участки без внимания и в случае порыва ликвидируем его. Однако решение о текущем и капитальном ремонте этих сетей может принимать только собственник», — рассказал директор ХТСК Сергей Нехороших.