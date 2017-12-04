Дольщики «Техносити» в Хабаровске: Минстрой РФ командировал в край ревизоров
На этой неделе, как заверили дольщиков, в регион приедет министерская комиссия с проверкой.
На этой неделе, как заверили дольщиков, в регион приедет министерская комиссия с проверкой.
Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.
Дольщикам «Техносити», добившимся встречи в Минстрое РФ, пообещали, что в край приедет министерская комиссия с проверкой фактов, изложенных в их жалобе. Ревизоров ждать можно с начала недели, сообщили корр. ИА AmurMedia дольщики.
— Нас приняла директор департамента жилищной политики минстроя РФ Ольга Корниенко. Она нас внимательно выслушала, приняла все наши документы и пообещала взять ситуация под личный контроль. А в подтверждение серьезности своих слов сказала, что не станет, как это обычно делается, спускать наш вопрос в краевой минстрой, но уже в начале этой неделе в край приедет министерская комиссия с проверкой. Насколько мы поняли, наш край не единственный, куда приедет комиссия по проблемным долевым объектам, но к нам заедут однозначно и на нашем злосчастном объекте будут. Это нам в ходе встречи в минстрое РФ твердо пообещали, — сообщил Юрий Журавлев.
На самом объекте, между тем, подвижек пока нет. Как ранее признавал владелец «Техносити» Виктор Мысляев, главная проблема — подключение к водопроводным сетям. Сети то и дело рвутся во время пробных опрессовок.
Давать комментарии по этому поводу Виктор Мысляев сегодня отказался. По словам дольщиков, инспектор «Водоканала» во время последней встречи на объекте в минувший четверг сообщила, что «Водоканал» накануне не принял сетевую инфраструктуру