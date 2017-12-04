Дольщики «Техносити» в Хабаровске: Минстрой РФ командировал в край ревизоров

— Нас приняла директор департамента жилищной политики минстроя РФ Ольга Корниенко. Она нас внимательно выслушала, приняла все наши документы и пообещала взять ситуация под личный контроль. А в подтверждение серьезности своих слов сказала, что не станет, как это обычно делается, спускать наш вопрос в краевой минстрой, но уже в начале этой неделе в край приедет министерская комиссия с проверкой. Насколько мы поняли, наш край не единственный, куда приедет комиссия по проблемным долевым объектам, но к нам заедут однозначно и на нашем злосчастном объекте будут. Это нам в ходе встречи в минстрое РФ твердо пообещали, — сообщил Юрий Журавлев.