Розничные сети ответили на «Индекс оливье» ЦБ: новогодний салат подешевел

Источник: РИА "Новости"

Скорее всего, это рассчитано на семью из четырех человек. Business FM решила выяснить, в каких магазинах сотрудники ЦБ покупают продукты для салата, и составила свой «индекс оливье».

В традиционный на сегодняшний день салат оливье входят: колбаса, яйца, картофель, огурцы, зеленый горошек, морковь и майонез, ну и соль, перец по вкусу. Из каких ингредиентов готовили салат в Центробанке, нам неизвестно. Поэтому Business FM узнала, как готовит традиционное праздничное блюдо шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.

Салат оливье на одну порцию средний выход 250 грамм: майонеза — 35 грамм, половина яйца, соленые огурцы — 40 грамм, зеленый горошек 20 грамм, моркови 40 грамм, картошки — 80 грамм, колбасы — 60 грамм. Константин Ивлев Повар и телеведущий программы «Спросите повара»

Если учесть, что цена оливье рассчитывается всегда на четверых, то мы получим килограмм этого замечательного салата. Как Business FM сообщили в «Магните», набор продуктов для приготовления килограмма этого замечательного салата в среднем обойдется в 166 рублей.

Присланные данные из «Пятерочки» говорят о том, что в этом году все подешевело либо осталось на том же уровне. Дешевеет все даже в «Азбуке вкуса», рассказал нам пресс-секретарь компании Андрей Голубков.

Колбаса «Докторская» в этом году цена за килограмм минимальная — 399 рублей, была — 539. Минус 26%. Яйца минус 24,2%. Огурцы соленые минус 30,7%. Морковь — повышение цен на 10,8%. Итого общее снижение цены — 26,9% на всю корзину. Андрей Голубков Пресс-секретарь «Азбуки вкуса»

Цена в «Азбуке вкуса», конечно, не как в «Магните», но до стоимости оливье, рассчитанной в Центробанке, в 312 рублей все равно недотягивает. Так в чем же дело? Своими мыслями на этот счет с Business FM поделился партнер ресторанной компании «Гагарин Групп» Виктор Гор. Хотя и в ресторанах пытаются как-то если уж не снижать, то хотя бы не повышать цены.

Сегодня ярко выраженная тенденция в торговых сетях на более дешевые продукты, поэтому они заменяют более качественную продукцию на менее качественную. Соответственно, цена у нее становится ниже. Мы так сделать не можем. Мы стараемся все-таки держать качество наших блюд, я имею в виду рестораторы, на определенном каком-то уровне. Поэтому мы понижать сильно цены не можем. Понижение цены в целом по сегменту, наверное, только в торговых сетях можно заметить. Виктор Гор Партнер ресторанной компании «Гагарин Групп»