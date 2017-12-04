Назван самый быстро развивающийся регион России

Как отметил губернатор области Александр Левинталь, рост отмечается и в других отраслях экономики. «В сфере сельского хозяйства рост составил 121,6%, в строительстве — 68,9%. Мы запустили в прошлом году горно-обогатительной комбинат, поэтому добывающие отрасли выросли почти в семь раз, но и обрабатывающий сектор вырос на 25%. Учитывая показатели других регионов России, это тоже очень неплохо», — заметил глава региона.