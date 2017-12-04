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06:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый быстро развивающийся регион России

Рост промышленного производства в Еврейской автономной области за 10 месяцев текущего года составил 47,5%, что делает регион лидером по этому показателю не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России. Об этом сообщает сайт Минвостокразвития России.

Источник: РИА "Новости"
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Как отметил губернатор области Александр Левинталь, рост отмечается и в других отраслях экономики. «В сфере сельского хозяйства рост составил 121,6%, в строительстве — 68,9%. Мы запустили в прошлом году горно-обогатительной комбинат, поэтому добывающие отрасли выросли почти в семь раз, но и обрабатывающий сектор вырос на 25%. Учитывая показатели других регионов России, это тоже очень неплохо», — заметил глава региона.

Также губернатор заметил, что в области много делается для привлечения инвестиций. В частности, заработало специальное региональное агентство, принято решение выделять землю для инвесторов без торгов.

В октябре стало известно, что россияне готовы переехать на Дальний Восток, если получат возможность зарабатывать там от 50 до 150 тысяч рублей в месяц.

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