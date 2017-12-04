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08:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заксобрание Иркутской области намерено субсидировать обновление электротранспорта

Ранее сообщалось, что на закупку новых троллейбусов и трамваев по всему региону придется потратить 6 млрд рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Законодательное собрание Иркутской области намерено субсидировать обновление городского электротранспорта. Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Брилка в рамках рабочей поездки в Братск. Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что обновление автопарка троллейбусов и трамваев в области обойдется в 6 млрд рублей.

«Мы поручили правительству Иркутской области рассмотреть вопрос о субсидировании приобретения новых трамваев и троллейбусов в регионе. Все идет к тому, что скоро мы создадим областную программу в рамках которой будет субсидировать обновление городского электротранспорта. Вопрос был рассмотрен на прошедшей сессии», — сообщил Сергей Брилка.

По словам председателя комитета по собственности и экономической политике Ольги Носенко, депутаты рекоммендовали прописать эту программу в стратегии социально-экономического развития Иркутской области.

Напомним, что трамваи курсируют в четырех крупных городах региона — Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске, троллейбусы — только в двух (Иркутск и Братск), при этом в Ангарском городском округе 89% трамваев надо менять.

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