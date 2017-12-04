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08:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Строительство новой дороги в ТОР «Надеждинская» завершается в Приморье

Сотрудники АО «СпецСУ» завершают строительство дороги Зима Южная-Раздольное-Хасан. Работы идут в рамках создания транспортной инфраструктуры территории опережающего развития «Надеждинская», об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, общая протяженность автодороги до границ земельных участков составит 6,3 километра.

«Все дороги, которые мы строим в рамках подготовки инфраструктуры ТОР, — дороги региональные и межмуниципальные, ими могут пользоваться жители. Поскольку предполагается большой поток движения транспорта на дороге в районе поселка Зима Южная, предусмотрено все необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения — освещение, барьерное ограждение, пешеходные дорожки», — рассказал Александр Швора.

Сейчас дорожники завершают обустройство тротуаров, барьерного ограждения и освещения на объекте. Сообщается, что все работы будут завершены в декабре 2017 года.

Отметим, в 2017 году в Приморье в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края», было построено около 30 километров дорог к объектам территорий опережающего развития. Две дороги в ТОР «Михайловский» уже готовятся к сдаче. Помимо этого, в Михайловском районе в рамках подготовки инфраструктуры ТОР департамент дорожного хозяйства выполнил асфальтирование и ремонт дорог внутри населенных пунктов.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. В настоящее время в Приморье созданы четыре таких территории, больше чем в любом другом дальневосточном субъекте, — «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический».

Виктор Бруевич.

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