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08:01 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Улица Цюрупы в Уфе закрыта для проезда

В Уфе перекрыто движение транспорта по улице Цюрупы от пересечения с улицей Октябрьская революция до Коммунистической, сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Ограничение связано с проведением работ по обустройству дополнительных ливневок. Застройщику на выполнение задачи отведено трое суток. Дорога была перекрыта 2 и 3 декабря, теперь ограничения продляться на 4 декабря.

Администрация города приносит свои извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства и просит заранее планировать маршруты движения.

Отметим, что на дорогах Уфы зафиксированы пробки в 10 баллов.

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