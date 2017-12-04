Улица Цюрупы в Уфе закрыта для проезда
В Уфе перекрыто движение транспорта по улице Цюрупы от пересечения с улицей Октябрьская революция до Коммунистической, сообщили в
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В Уфе перекрыто движение транспорта по улице Цюрупы от пересечения с улицей Октябрьская революция до Коммунистической, сообщили в
Ограничение связано с проведением работ по обустройству дополнительных ливневок. Застройщику на выполнение задачи отведено трое суток. Дорога была перекрыта 2 и 3 декабря, теперь ограничения продляться на 4 декабря.
Администрация города приносит свои извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства и просит заранее планировать маршруты движения.
Отметим, что на дорогах Уфы зафиксированы пробки в 10 баллов.