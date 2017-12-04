Экзамен при трудоустройстве введут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вводят национальную систему оценки квалификации, согласно которой потенциальных работников будут экзаменовать. Работодатель будет принимать на должность нового сотрудника исходя из успешности пройденных квалификационных испытаний, а не из оценок в дипломе. Специалисты считают, что это позволит создать конкуренцию на рынке, а также приведет к улучшению кадров.

— Хабаровский край был выбран одним из пилотных регионов России, в которых будет апробирована национальная система оценки квалификации. Такой проект будет внедрен на территории всей страны. В июле 2016 года был принят соответствующий закон «О независимой оценке квалификации». Внедрение такой системы уже ведется в городских организациях и учреждениях. Но в обязательном порядке это будет введено в 2020 году именно для бюджетной сферы, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» и.о. начальника отдела развития социального партнерства комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края Людмила Коробко.

Оценивать знания и умения будут в специализированных центрах. Как отмечают в ведомстве, система позволит мотивировать потенциальных работников успешнее и качественнее усваивать необходимые для своей профессии знания, которые преподают в учебных заведениях.