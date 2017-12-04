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12:30 (мск), источник: Sputnik

Дизайнеры могут получить 64 млн сумов за разработку рекламы регионов

Дизайнерам необходимо будет разработать билборды для привлечения туристов в Самарканд, Шахрисабз, Бухару, Хорезм, Каракалпакстан, Ташкент, Ферганскую долину и Сурхандарью.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Госкомтуризм Узбекистана объявил конкурс на создание дизайна билбордов и растяжек для наружной рекламы восьми регионов республики.

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Как сообщается на официальном сайте комитета, дизайнерам необходимо будет разработать билборды для привлечения туристов в Самарканд, Шахрисабз, Бухару, Хорезм, Каракалпакстан, Ташкент, Ферганскую долину и Сурхандарью.

Общий призовой фонд конкурса — 64 миллиона сумов.

Реклама одного региона должна быть представлены в трех вариантах: внутренний туризм с акцентом на историко-культурные объекты региона, на разнообразие гастрономических особенностей области и свободная тематика.

Кроме того, в билборде обязательно должен присутствовать слоган на узбекском, русском и английском языках, вызывающий желание посетить регион.

Ранее Комитет по туризму Узбекистана объявлял конкурс на создание туристических брендов регионов. После того, как победители были определены, хокимияту Ферганской области пришлось отменить свое решение об утверждении логотипа. Выяснилось, что он полностью схож с концепцией «Калейдоскоп русской души», прошедшей в финал конкурса Национального туристического бренда России и разработанной при участии Brandson Branding Agency.

Также новый туристический бренд предстоит определить Бухаре. Старый вариант не выдержал критики активистов: узбекистанцев возмутило то, что логотип региона выполнен небрежно.

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