В Калининградскую область не пустили 20 тонн говяжьего языка из Краснодарского края

Источник: Калининград.Ru

Во время проверки инспекторы обнаружили нарушение ветеринарных требований. В частности, маркировка, указанная в документах, не соответствовала фактической.

В транспортном средстве находилась продукция в количестве 24 паллета, которая представляла собой кусочки костной, мышечной и жировой ткани в виде измельченной прессованной массы, от тёмно-красного до ярко-красного цвета, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.