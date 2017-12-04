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11:03 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 20 тонн говяжьего языка из Краснодарского края

Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион партию говяжьего языка. Товар из Краснодарского края пытались ввезти через пункт пропуска в Балтийске.

Источник: Калининград.Ru

Во время проверки инспекторы обнаружили нарушение ветеринарных требований. В частности, маркировка, указанная в документах, не соответствовала фактической.

В транспортном средстве находилась продукция в количестве 24 паллета, которая представляла собой кусочки костной, мышечной и жировой ткани в виде измельченной прессованной массы, от тёмно-красного до ярко-красного цвета, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Груз общим весом 19,9 тонны направили на изолированное хранение под контроль департамента ветеринарии областного Минсельхоза. Во время лабораторных исследований в продукции обнаружили ДНК курицы. Как отметили в ведомстве, товар не соответствовал требованиям техрегламента Таможенного союза.

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