В Калининградскую область не пустили 20 тонн говяжьего языка из Краснодарского края
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион партию говяжьего языка. Товар из Краснодарского края пытались ввезти через пункт пропуска в Балтийске.
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион партию говяжьего языка. Товар из Краснодарского края пытались ввезти через пункт пропуска в Балтийске.
Во время проверки инспекторы обнаружили нарушение ветеринарных требований. В частности, маркировка, указанная в документах, не соответствовала фактической.
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Груз общим весом 19,9 тонны направили на изолированное хранение под контроль департамента ветеринарии областного Минсельхоза. Во время лабораторных исследований в продукции обнаружили ДНК курицы. Как отметили в ведомстве, товар не соответствовал требованиям техрегламента Таможенного союза.