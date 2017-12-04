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12:30 (мск), источник: АиФ Калининград

На автозаправках Калининградской области дорожает бензин

Росстат опубликовал данные о ценах на бензин в Калининградской области. В последнее время отмечено повышение стоимости автомобильного топлива.

Источник: Аргументы и факты

По данным статистики, в конце ноября средняя цена литра бензина в регионе составляет 40,46 рублей, что на полтора рубля выше, чем в СЗФО.

Так, литр бензина АИ-92 на автозаправке стоит 39,66 рублей, цена АИ-95 составляет 41,79 рублей за литр. За литр дизтоплива придется заплатить 40 рублей и 1 копейку.

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