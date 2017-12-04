Аналитики выяснили, стоит ли ждать роста зарплат в Воронежской области

Источник: Вести - Воронеж

«Короткий» индекс, отражающий динамику на ближайшие два месяца, в Воронежской области составил 2,8 пункта, что выше среднестатистических показателей по стране. Это говорит о том, что в ближайшее время реальная заработная плата воронежцев будет расти, сделали вывод аналитики.

С большей вероятностью зарплаты и, соответственно, потребительская активность вырастут в Амурской (индекс — 8,6), Ленинградской (6,1) областях, в Якутии (6,0), Краснодарском крае (4,8) и Чечне (4.0). Хуже всего ситуация с ростом доходов будет складываться в Крыму (индекс -5,7), Коми (-2,8), Ростовской области (-2,5), Приморском крае (-0,7) и Курганской области (-0,1).

— Инфляционная пауза, вызванная хорошим урожаем 2017 года и укреплением рубля по сравнению с прошлогодними показателями, скорее всего, заканчивается, и мы увидим в ближайшие месяцы рост потребительских цен. По нашим оценкам инфляция может подняться до уровня 5−6% в годовом исчислении. С другой стороны, рост ВВП страны продолжится. В течение ближайших двух-трёх кварталов он может достичь 4−6% в годовом исчислении, — отметили аналитики.