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10:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Аналитики выяснили, стоит ли ждать роста зарплат в Воронежской области

Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал индекс потребительских настроений в городах с населением более 500 тыс. человек. Результаты исследований опубликовали в понедельник, 4 декабря. Рейтинг отражает динамику потребительской активности и реальной заработной платы, а также показывает, стоил ли ждать роста доходов.

Источник: Вести - Воронеж

«Короткий» индекс, отражающий динамику на ближайшие два месяца, в Воронежской области составил 2,8 пункта, что выше среднестатистических показателей по стране. Это говорит о том, что в ближайшее время реальная заработная плата воронежцев будет расти, сделали вывод аналитики.

С большей вероятностью зарплаты и, соответственно, потребительская активность вырастут в Амурской (индекс — 8,6), Ленинградской (6,1) областях, в Якутии (6,0), Краснодарском крае (4,8) и Чечне (4.0). Хуже всего ситуация с ростом доходов будет складываться в Крыму (индекс -5,7), Коми (-2,8), Ростовской области (-2,5), Приморском крае (-0,7) и Курганской области (-0,1).

— Инфляционная пауза, вызванная хорошим урожаем 2017 года и укреплением рубля по сравнению с прошлогодними показателями, скорее всего, заканчивается, и мы увидим в ближайшие месяцы рост потребительских цен. По нашим оценкам инфляция может подняться до уровня 5−6% в годовом исчислении. С другой стороны, рост ВВП страны продолжится. В течение ближайших двух-трёх кварталов он может достичь 4−6% в годовом исчислении, — отметили аналитики.

По мнению экспертов, есть основания рассчитывать на стабильность рубля по отношению к доллару или даже на его дальнейшее укрепление.

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