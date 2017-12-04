В Екатеринбурге назвали срок запуска трамваев по Татищева
Трамваи по улице Татищева планируется запустить до конца 2017 года, после завершения всех согласований с различными ведомствами. Об этом заявили в администрации Екатеринбурга.
Трамваи по улице Татищева планируется запустить до конца 2017 года, после завершения всех согласований с различными ведомствами. Об этом заявили в администрации Екатеринбурга.
Как сообщалось ранее, сроки запуска трамваев уже переносили
Для введения трамвайной линии в эксплуатацию необходимо согласие пяти структур: администрации Екатеринбурга, ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», Ростехнадзора, ЕЭСК и управления капитального строительства Свердловской области. В прошлый раз документация «застряла» в Ростехнадзоре.
Там заявили, что ТУ прислало им документы с неверными расчетами трансформаторной мощности, хотя по факту все соответствует нормам.