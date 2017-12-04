Омский Минстрой внес в «черный список» пять недобросовестных подрядчиков

Сегодня, 4 декабря, на пресс-конференции министр строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов рассказал о ремонте дорог.

Он отметил, что на 7,821 миллиарда рублей сумели расширить 251 километр дорог. По итогам ремонта пять подрядных организаций пришлось включить в «черный список».

Дмитрий Христолюбов, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области:

— Мы в этом году жестко взялись за исполнение подрядчиками контрактов. Называть эти компании не буду, но они раньше не работали на ремонте и строительстве дорог, вышли первый год. Деньги систематически не осваивали, срывали сроки. Мы пять организаций включили в реестр недобросовестных поставщиков. Это одна проектная компания, она занимается стройконтролем, и три ремонтных предприятия. Это сигнал остальным: либо вы заходите на объект и делаете все, как надо, либо нет. Мы по прошлому году ремонтировали объекты, шишек набили, в этом году дружно принялись работать.

При э том конкретные названия компаний, попавших в черный список, чиновник не озвучил. Однако сообщил, что в этом году появился новый куратор ремонта дорог, новосибирский Сибуправтодор. Компания усмотрела массу нарушений, которые «местные» контролирующие органы раньше не замечали.

Дмитрий Христолюбов:

— Было много замечаний по неправильным знакам, например, по отсутствии. временной разметки. Требования к подрядчикам ужесточились. Треть всех замечаний по качеству ремонта касаются отсутствия предупреждающих знаков. Также были нарекания по невключению обочин в ремонт той или иной трассы. У нас глаз замылен, и мы этого не замечаем, а новосибирцы это видели. Были вопросы по качеству дорожной разметки, приходилось трижды переделывать. Были замечания по пластиковой разметке — в пешеходных переходах в Омске уже куски отваливаются. По морозу, видимо, устанавливали. И на 150 тысяч рублей у мэрии не приняли работы.