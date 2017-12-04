Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что случилось с лицом красавицы Брежневой
Татуировка американца привела врачей в замешательство
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Назван главный соперник Путина на выборах
Новый поворот в деле «пьяного мальчика»: осужденная хочет 10 млн
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
«Моя любовь к нему умерла»: Виталина о Джигарханяне
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
Лопырева пригласила иранских болельщиков в Россию
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:05 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области сдадут в эксплуатацию около 50 километров сельских дорог

До конца года в Волгоградской области должны сдать в эксплуатацию сразу несколько серьезных инфраструктурных объектов, среди них рокадная дорога.

Уже в ближайшее время по временной схеме начнется движение по второй очереди мостового перехода через Волгу. Еще 13 объектов, а это уже сельские дороги протяженностью почти 50 километров, будут сданы в декабре.

Геннадий Чуруткин, житель поселка Солодовка: «Дорогу всю жизнь ждали, но никак ее никто не проводил. У нас с той стороны, когда еще колхоз был, бетонку проложили как-то, она доходила до плотинки и все. А сюда, в Солодовку, дороги не было».

В поселке, где живет Геннадий Александрович, в советское время были и колхоз, и центр досуга, и даже небольшой рыбный завод, но подъездную дорогу дождались только в этом году. Больше полутора километров нового полотна, а также пешеходные дорожки, остановочный павильон и система освещения появились благодаря госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». На реализацию комплексного проекта этого объекта было выделено 34 миллиона рублей.

Сурен Багдасарян, заместитель главного инженера подрядной организации: «Сейчас здесь полностью два слоя асфальта. Дорожное покрытие: нижний слой крупнозернистый, верхний слой — марки Б-2. Работали по сроку — 3 месяца, более 20 единиц техники: самосвалы, КАМАЗы, экскаваторы, грейдеры. Работали, бывало, до 10 часов, полный световой день».

Во время загрузки произошла ошибка.

Среднеахтубинский район. Участок дороги Волжский-Лиман Казенный. После строительства тепличного агрокомплекса здесь появилась серьезная проблема — отсутствие подъездной дороги. Чтобы эта территория была доступна транспорту в любое время года, подрядчик проложил полотно капитального типа с асфальтобетонным покрытием.

Михаил Коншин, главный инженер подрядной организации: «Эта автодорога идет протяженностью 2,5 километра, она проложена до тепличного агрокомплекса, в котором выращиваются овощи. Раньше здесь вообще никакой дороги не было. Была грунтовая, в непогоду, естественно, проезд практически отсутствовал».

Виталий Бочкарев, водитель дорожной техники: «До этого была — ездить здесь невозможно, дорога была убитая, машина разбивалась, постоянно колеса повреждались, ходовая часть, приходилось ремонтировать часто».

Волгоград — транспортный узел федерального значения. Сегодня дорожные работы проводятся по всей Волгоградской области. Особое внимание уделяется не только созданию и реконструкции крупных объектов и опорных дорожных сетей, но и приведению в порядок межмуниципальных и областных трасс. Позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог были отмечены председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей поездки в Волгоград 8 августа 2017 года.

Александр Никуйко, член общественного совета при комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области: «У нас ведутся очень большие работы, как в Волгограде, как в крупном транспортном и населенном пункте, так и по области. Работа видна, я думаю, всем. Положительные результаты тоже заметны. То, что сделано за последние три года, такого никогда не было. Мы наконец-то избавились от “сталинградских” дорог. Но у нас еще много дорог, которые нужно ремонтировать. Где-то нужно просто поменять слой износа, где-то дороги с меньшим покрытием, там возможна поверхностная обработка, чтобы облегчить нагрузку на бюджет».

Только за прошлый год введено в эксплуатацию 26 сельских дорог общей протяженностью 80 километров. В этом году планируются к сдаче еще 11 объектов. Всего за три года всеми видами работ было охвачено полторы тысячи километров дорог. Работа продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева
СМИ: Минобороны без конкурса раздаст заказы на 1 трлн рублей
Прокурор попросил вернуть Сечину два миллиона долларов
РБК: Кремль запланировал три волны агитации к выборам президента
На Мальте задержали подозреваемых в убийстве журналистки Галиции
МВД закрыло оператора, услугами которого пользовались хулиганы
В котиков на блокчейне уже инвестировали полтора миллиона долларов. Они дорожают с каждой минутой
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Звезды под елкой: Лобода, Киркоров и другие на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь