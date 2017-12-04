В Волгоградской области сдадут в эксплуатацию около 50 километров сельских дорог
До конца года в Волгоградской области должны сдать в эксплуатацию сразу несколько серьезных инфраструктурных объектов, среди них рокадная дорога.
До конца года в Волгоградской области должны сдать в эксплуатацию сразу несколько серьезных инфраструктурных объектов, среди них рокадная дорога.
Уже в ближайшее время по временной схеме начнется движение по второй очереди мостового перехода через Волгу. Еще 13 объектов, а это уже сельские дороги протяженностью почти 50 километров, будут сданы в декабре.
Геннадий Чуруткин, житель поселка Солодовка: «Дорогу всю жизнь ждали, но никак ее никто не проводил. У нас с той стороны, когда еще колхоз был, бетонку проложили
В поселке, где живет Геннадий Александрович, в советское время были и колхоз, и центр досуга, и даже небольшой рыбный завод, но подъездную дорогу дождались только в этом году. Больше полутора километров нового полотна, а также пешеходные дорожки, остановочный павильон и система освещения появились благодаря госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». На реализацию комплексного проекта этого объекта было выделено 34 миллиона рублей.
Сурен Багдасарян, заместитель главного инженера подрядной организации: «Сейчас здесь полностью два слоя асфальта. Дорожное покрытие: нижний слой крупнозернистый, верхний слой — марки Б-2. Работали по сроку — 3 месяца, более 20 единиц техники: самосвалы, КАМАЗы, экскаваторы, грейдеры. Работали, бывало, до 10 часов, полный световой день».
Среднеахтубинский район. Участок дороги
Михаил Коншин, главный инженер подрядной организации: «Эта автодорога идет протяженностью 2,5 километра, она проложена до тепличного агрокомплекса, в котором выращиваются овощи. Раньше здесь вообще никакой дороги не было. Была грунтовая, в непогоду, естественно, проезд практически отсутствовал».
Виталий Бочкарев, водитель дорожной техники: «До этого была — ездить здесь невозможно, дорога была убитая, машина разбивалась, постоянно колеса повреждались, ходовая часть, приходилось ремонтировать часто».
Волгоград — транспортный узел федерального значения. Сегодня дорожные работы проводятся по всей Волгоградской области. Особое внимание уделяется не только созданию и реконструкции крупных объектов и опорных дорожных сетей, но и приведению в порядок межмуниципальных и областных трасс. Позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог были отмечены председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей поездки в Волгоград 8 августа 2017 года.
Александр Никуйко, член общественного совета при комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области: «У нас ведутся очень большие работы, как в Волгограде, как в крупном транспортном и населенном пункте, так и по области. Работа видна, я думаю, всем. Положительные результаты тоже заметны. То, что сделано за последние три года, такого никогда не было. Мы
Только за прошлый год введено в эксплуатацию 26 сельских дорог общей протяженностью 80 километров. В этом году планируются к сдаче еще 11 объектов. Всего за три года всеми видами работ было охвачено полторы тысячи километров дорог. Работа продолжается.