В Волгоградской области сдадут в эксплуатацию около 50 километров сельских дорог

Уже в ближайшее время по временной схеме начнется движение по второй очереди мостового перехода через Волгу. Еще 13 объектов, а это уже сельские дороги протяженностью почти 50 километров, будут сданы в декабре.

Геннадий Чуруткин, житель поселка Солодовка: «Дорогу всю жизнь ждали, но никак ее никто не проводил. У нас с той стороны, когда еще колхоз был, бетонку проложили как-то, она доходила до плотинки и все. А сюда, в Солодовку, дороги не было».

В поселке, где живет Геннадий Александрович, в советское время были и колхоз, и центр досуга, и даже небольшой рыбный завод, но подъездную дорогу дождались только в этом году. Больше полутора километров нового полотна, а также пешеходные дорожки, остановочный павильон и система освещения появились благодаря госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». На реализацию комплексного проекта этого объекта было выделено 34 миллиона рублей.

Сурен Багдасарян, заместитель главного инженера подрядной организации: «Сейчас здесь полностью два слоя асфальта. Дорожное покрытие: нижний слой крупнозернистый, верхний слой — марки Б-2. Работали по сроку — 3 месяца, более 20 единиц техники: самосвалы, КАМАЗы, экскаваторы, грейдеры. Работали, бывало, до 10 часов, полный световой день».

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Среднеахтубинский район. Участок дороги Волжский-Лиман Казенный. После строительства тепличного агрокомплекса здесь появилась серьезная проблема — отсутствие подъездной дороги. Чтобы эта территория была доступна транспорту в любое время года, подрядчик проложил полотно капитального типа с асфальтобетонным покрытием.

Михаил Коншин, главный инженер подрядной организации: «Эта автодорога идет протяженностью 2,5 километра, она проложена до тепличного агрокомплекса, в котором выращиваются овощи. Раньше здесь вообще никакой дороги не было. Была грунтовая, в непогоду, естественно, проезд практически отсутствовал».

Виталий Бочкарев, водитель дорожной техники: «До этого была — ездить здесь невозможно, дорога была убитая, машина разбивалась, постоянно колеса повреждались, ходовая часть, приходилось ремонтировать часто».

Волгоград — транспортный узел федерального значения. Сегодня дорожные работы проводятся по всей Волгоградской области. Особое внимание уделяется не только созданию и реконструкции крупных объектов и опорных дорожных сетей, но и приведению в порядок межмуниципальных и областных трасс. Позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог были отмечены председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей поездки в Волгоград 8 августа 2017 года.

Александр Никуйко, член общественного совета при комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области: «У нас ведутся очень большие работы, как в Волгограде, как в крупном транспортном и населенном пункте, так и по области. Работа видна, я думаю, всем. Положительные результаты тоже заметны. То, что сделано за последние три года, такого никогда не было. Мы наконец-то избавились от “сталинградских” дорог. Но у нас еще много дорог, которые нужно ремонтировать. Где-то нужно просто поменять слой износа, где-то дороги с меньшим покрытием, там возможна поверхностная обработка, чтобы облегчить нагрузку на бюджет».