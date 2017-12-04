Закон о республиканском бюджете на 2018−2020 годы подписал Президент РК

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2018−2020 годы», сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось, что Мажилис Парламента Казахстана одобрил законопроект с поправками сената.

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«Всего поддержано предложений на сумму 85,6 млрд тенге, в том числе в 2018 году на 22 млрд тенге. Финансирование данных предложений в 2018 году будет осуществляться за счет уменьшения первоначально запланированной суммы резерва правительства на 4,8 млрд тенге, уменьшения расходов в сумме 16,9 млрд тенге, предусмотренных на строительство в порту “Курык”, перераспределения средств МВД Казахстана», — говорилось в заключении комитета по финансам и бюджету сената.

Так, в 2019—2020 годах будут уменьшены расходы на новые инициативы.

Ранее в заключении комитета по финансам и бюджету мажилиса указывалось, что дефицит бюджета в 2018 году заложен на уровне 639,6 млрд тенге (1,1% к ВВП), в 2019 году — 608 млрд тенге (1% к ВВП), в 2020 году — 653,5 млрд тенге (1% к ВВП).

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2% в 2022 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3,7%.

Целевой коридор инфляции сохранен в пределах 5−7% в 2018 году, 4−6% в 2019 году с последующим снижением до 3−4% в 2020—2022 годах.

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2018 году в сумме 5,528 трлн тенге, в 2019 году — 6,404 трлн тенге, в 2020 году — 7,176 трлн тенге.