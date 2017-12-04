Вторую взлетно-посадочную полосу в Кольцово введут в эксплуатацию в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Вторую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Кольцово (Екатеринбург) введут в эксплуатацию в декабре 2017 года. Такие требования к воздушной гавани были регламентированы ФИФА перед проведением матчей ЧМ-2018, сообщил в понедельник журналистам исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово» Алексей Пискунов.

«К ЧМ-2018 федеральная целевая программа завершается, 25 декабря будет введена взлетно-посадочная полоса номер два», — сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что вторая взлетно-посадочная полоса будет введена в строй после реконструкции, которая увеличит пропускную способность аэродрома до 28 взлетно-посадочных операций в час, также это даст двадцать дополнительных мест стоянки воздушных судов. К ЧМ-2018 Кольцово сможет одновременно разместить на перроне 70 самолетов. «Также у аэропорта будет изменен метеоминимум, что позволит сажать самолеты в более сложных погодных условиях», — пояснил он.