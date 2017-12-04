Вторую взлетно-посадочную полосу в Кольцово введут в эксплуатацию в 2017 году
К ЧМ-2018 аэропорт сможет одновременно разместить на перроне 70 самолетов.
К ЧМ-2018 аэропорт сможет одновременно разместить на перроне 70 самолетов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Вторую
«К ЧМ-2018 федеральная целевая программа завершается, 25 декабря будет введена
Ранее ТАСС сообщал, что вторая
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют Египет с Уругваем, 21 июня — Франция с Перу, 24 июня — Япония с Сенегалом, 27 июня — Мексика со Швецией.