В 2018 году вырастет поддержка Челябинской области из федерального бюджета
В 2018 году будут увеличены объемы господдержки Челябинской области из федерального бюджета.
В 2018 году будут увеличены объемы господдержки Челябинской области из федерального бюджета.
Параметры бюджета на будущий год обсудили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин.
«Считаю главным успехом то, что Челябинской области удалось сохранить и увеличить объемы финансирования по программам благоустройства», — отметил глава региона. Это позволит продолжить работы по формированию современной, комфортной городской среды. В текущем году по этому направлению все запланированное успешно выполнено.
Как отметил Дмитрий Вяткин, в 2018 году на программу по благоустройству выделено порядка 850 миллионов рублей. «Программа “Городская среда” в Челябинской области исполняется достаточно эффективно, мы — одни из лидеров по стране», — заявил депутат.
Кроме того, в будущем году продолжится поддержка
В 2018 году регион получит федеральные средства в рамках реализации программ «Единой России»: поддержку детских театров и ремонт сельских клубов и домов культуры.
Как отмечал на заседании Законодательного собрания области первый замминистра финансов Антон Прыгунов, первоначально при планировании бюджета на будущий год поступления из федерального бюджета планировались в размере 19,9 миллиарда рублей. После дополнительного распределения их сумма на 2018 год увеличена до 23,4 миллиарда рублей. Это скажется на общих параметрах областного бюджета, которые будут уточнены ко второму чтению.
Борис Дубровский и Дмитрий Вяткин затронули также темы содействия некоммерческим организациям в регионе и законодательное обеспечение развития городских агломераций.