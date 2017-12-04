В 2018 году вырастет поддержка Челябинской области из федерального бюджета

Параметры бюджета на будущий год обсудили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин.

«Считаю главным успехом то, что Челябинской области удалось сохранить и увеличить объемы финансирования по программам благоустройства», — отметил глава региона. Это позволит продолжить работы по формированию современной, комфортной городской среды. В текущем году по этому направлению все запланированное успешно выполнено.

Как отметил Дмитрий Вяткин, в 2018 году на программу по благоустройству выделено порядка 850 миллионов рублей. «Программа “Городская среда” в Челябинской области исполняется достаточно эффективно, мы — одни из лидеров по стране», — заявил депутат.

Кроме того, в будущем году продолжится поддержка аграрно-промышленного региона, который на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Основной упор в следующем году будет сделан на развитии молочного животноводства. Как уточнили в минфине, изначально область планировала на 2018 год расходы на сельское хозяйство в сумме 2,5 миллиарда рублей, что было ниже на 4% первоначального плана прошлого года. Но ко второму чтению расходы по этому направлению будут повышены до 3,7 миллиарда рублей (плюс 43%), благодаря поддержке из федерального бюджета.

В 2018 году регион получит федеральные средства в рамках реализации программ «Единой России»: поддержку детских театров и ремонт сельских клубов и домов культуры.

Как отмечал на заседании Законодательного собрания области первый замминистра финансов Антон Прыгунов, первоначально при планировании бюджета на будущий год поступления из федерального бюджета планировались в размере 19,9 миллиарда рублей. После дополнительного распределения их сумма на 2018 год увеличена до 23,4 миллиарда рублей. Это скажется на общих параметрах областного бюджета, которые будут уточнены ко второму чтению.