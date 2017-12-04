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14:00 (мск), источник: Uralpress.ru

В 2018 году вырастет поддержка Челябинской области из федерального бюджета

В 2018 году будут увеличены объемы господдержки Челябинской области из федерального бюджета.

Параметры бюджета на будущий год обсудили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин.

«Считаю главным успехом то, что Челябинской области удалось сохранить и увеличить объемы финансирования по программам благоустройства», — отметил глава региона. Это позволит продолжить работы по формированию современной, комфортной городской среды. В текущем году по этому направлению все запланированное успешно выполнено.

Как отметил Дмитрий Вяткин, в 2018 году на программу по благоустройству выделено порядка 850 миллионов рублей. «Программа “Городская среда” в Челябинской области исполняется достаточно эффективно, мы — одни из лидеров по стране», — заявил депутат.

Кроме того, в будущем году продолжится поддержка аграрно-промышленного региона, который на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Основной упор в следующем году будет сделан на развитии молочного животноводства. Как уточнили в минфине, изначально область планировала на 2018 год расходы на сельское хозяйство в сумме 2,5 миллиарда рублей, что было ниже на 4% первоначального плана прошлого года. Но ко второму чтению расходы по этому направлению будут повышены до 3,7 миллиарда рублей (плюс 43%), благодаря поддержке из федерального бюджета.

В 2018 году регион получит федеральные средства в рамках реализации программ «Единой России»: поддержку детских театров и ремонт сельских клубов и домов культуры.

Как отмечал на заседании Законодательного собрания области первый замминистра финансов Антон Прыгунов, первоначально при планировании бюджета на будущий год поступления из федерального бюджета планировались в размере 19,9 миллиарда рублей. После дополнительного распределения их сумма на 2018 год увеличена до 23,4 миллиарда рублей. Это скажется на общих параметрах областного бюджета, которые будут уточнены ко второму чтению.

Борис Дубровский и Дмитрий Вяткин затронули также темы содействия некоммерческим организациям в регионе и законодательное обеспечение развития городских агломераций.

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