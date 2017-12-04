За сколько можно снять жилье на Черном море на Новый год

Во сколько же обойдется снять жилье у частников в приближающиеся новогодние праздники? «В отличие от Подмосковья, где цены на жилье в новогоднюю ночь поднимаются в 3−4 раза, недвижимость в южных регионах дорожает на праздники в среднем в 1,5−2 раза, — рассказывает генеральный директор федерального портала “МИР КВАРТИР” Павел Луценко. — Но, если озаботиться поиском заранее, можно найти аренду и по обычным ценам — особенно если вы ищете квартиру. Стоимость недорогих домов также поднимается незначительно, зато “упакованные” коттеджи просто взлетают в цене. В такие дома выгоднее заезжать большой компанией».

Сочи

В центральной части Сочи средняя стоимость квартиры в новогодние праздники обойдется от 2000 руб./сутки. Остановившись здесь, можно вдоволь нагуляться по Приморской набережной, парку «Ривьера», посетить дендрарий (1 января — бесплатно), съездить на смотровую площадку горы Ахун или в аквапарк, расположенный в местечке Лоо.

В Адлере квартиры будут стоить от 1500−2000 руб./сутки. Напомним, что именно здесь расположен Олимпийский парк, где сосредоточены основные объекты Олимпиады-2014. Здесь же находится парк аттракционов «Сочи-парк» и дендрологический парк «Южные культуры», куда 1 января также можно пройти бесплатно. С железнодорожного вокзала Адлера можно добраться до скайпарка «Эй Джей Хаккет», где расположен самый длинный подвесной пешеходный мост в мире, откуда открываются панорамные виды на море, горы и ущелья. Наконец, отсюда всего час электричкой до Красной Поляны с ее ресторанами, торговыми центрами и обширной праздничной программой. В Красной Поляне можно арендовать дом от 7000 руб./сутки. Если соберется большая компания любителей горных лыж, то затраты каждого могут оказаться не такими уж и большими.

Геленджик

В этом приморском городе цены ниже, чем в Сочи: в среднем 1000−1500 руб./сутки за квартиру и от 2000 руб./сутки за дом. Из достопримечательностей здесь расположена самая длинная в России набережная, где можно гулять и кататься на велосипеде. Из города постоянно возят на экскурсии на винодельческий завод в Абрау-Дюрсо. Для новогодних каникул — самый подходящий вариант.

Анапа

В санаторном городе-курорте Анапа можно посетить природный заповедник «Большой Утриш» и археологический музей под открытым небом «Горгиппия». Квартиру в новогодней Анапе можно снять в среднем от 1000 руб./сутки, дом — от 1500 руб./сутки.

Крым