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18:22 (мск), источник: Zakon.kz

Кто и на каких условиях может сдавать жилье в аренду

В Казахстане сдавать в аренду недвижимость имеют право как физические лица (в том числе без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), так и юридические лица, сообщает Zakon.kz.

«Доход, полученный от сдачи в аренду имущества, относится к имущественному доходу физического лица. Сумма налога составляет 10% от суммы дохода. Главное в этом случае вовремя оплачивать налог не позднее 10 рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу, то есть до 31 марта следующего года», — пояснил главный специалист отдела администрирования индивидуальных предпринимателей Управления государственных доходов по Алмалинскомурайону Алматы А. Набиев.

При этом, отметил он, обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат налогоплательщики, которые используют труд наемных работников на постоянной основе, имеют от частного предпринимательства совокупный годовой доход в размере, превышающем не облагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законами РК.

Согласно ст. 157 Налогового кодекса РК, если размер дохода за календарный год для физического лица составляет 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

«Таким образом, если налогоплательщик использует труд наемных работников и его доход выше 12 МЗП, ему необходимо зарегистрироваться в качестве ИП», — подчеркнули в УГД.

Для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо представить непосредственно в орган государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

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