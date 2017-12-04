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15:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Алиханов ожидает активизации инвесторов в Калининградской области с 1 января 2018 года

Региональное правительство ожидает активизации инвесторов после вступления в силу поправок в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области с 1 января 2018 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Антон Алиханов.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы региона, многие предприниматели сознательно отложили старт проектов, ожидая улучшения условий для бизнеса, что повлекло спад инвестиционной активности в регионе во втором полугодии 2017 года.

— Я ожидаю, честно говоря, в статистике увидеть провал по инвестициям во втором полугодии 2017 года и объясняю это ровно тем, что у нас очень многие инвестиционный цикл сдвинули, — цитирует ТАСС слова губернатора.

Алиханов отметил, что очень многие предприниматели и калининградские, и те, которые только планируют входить в область, не принимают инвестиционные решения, или даже отложили их до момента вступления закона в силу.

— Я общался с большим количеством, в том числе наших, предпринимателей. Они поставили проекты «на паузу» и ждут 1 января, — сказал он.

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