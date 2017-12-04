Алиханов ожидает активизации инвесторов в Калининградской области с 1 января 2018 года

Источник: Комсомольская правда

По словам главы региона, многие предприниматели сознательно отложили старт проектов, ожидая улучшения условий для бизнеса, что повлекло спад инвестиционной активности в регионе во втором полугодии 2017 года.

— Я ожидаю, честно говоря, в статистике увидеть провал по инвестициям во втором полугодии 2017 года и объясняю это ровно тем, что у нас очень многие инвестиционный цикл сдвинули, — цитирует ТАСС слова губернатора.

Алиханов отметил, что очень многие предприниматели и калининградские, и те, которые только планируют входить в область, не принимают инвестиционные решения, или даже отложили их до момента вступления закона в силу.