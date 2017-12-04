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17:07 (мск), источник: Sputnik

Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 5,5−6%

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Рост ВВП Узбекистана в 2018 году прогнозируется на уровне 5,5−6% на фоне экономического роста в странах — основных торговых партерах — России, Казахстане и Турции.

Источник: Sputnik

«Согласно предварительным прогнозам, в 2018 году темпы экономического роста в стране составят около 5,5−6%», — говорится в материалах ЦБ «Основные тенденции денежно-кредитной политики на 2018 год». По прогнозам правительства Узбекистана, рост ВВП страны в 2017 году, как и годом ранее составит 7,8%, сообщает пресс-служба Центробанка Узбекистана.

Ожидаемая динамика связана с улучшением экономического роста в 2018 году в странах — основных торговых партнерах Узбекистана.

«В частности, рост экономики России и Турции, как ожидается, увеличит внутренний и внешний спрос этих стран. Ожидается также, что запуск новых месторождений нефти в Казахстане и увеличение объемов производства станут ключевым фактором экономического роста», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, основными факторами, определяющими экономическое развитие страны в 2018 году, станет продолжение либерализации валютного рынка и внешнеэкономической деятельности, а также улучшение инвестиционной и деловой среды.

«Прогнозы показывают, что темпы инфляции в 2018 году будут такими же высокими, как в текущем году, и будут составлять 11,5−13,5% в год», — сообщает ЦБ. По данным регулятора, изменение показателей темпов потребительских цен связано с переходом на методологию международной оценки инфляции. Ранее представители ЦБ сообщили, что инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года ожидается на уровне 12% против 5,7% по итогам 2016 года.

По расчетам экспертов ЦБ, сохранение положительного баланса текущего счета (2,5−3% ВВП) и рост привлеченных международных кредитных линий и иностранных инвестиций могут привести к более быстрым темпам роста денежной массы. Прогнозируется, что в следующем году денежная масса вырастет на 12−15%.

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