Курс доллара побил 20-месячный рекорд
На торгах в понедельник американская валюта снова заметно подорожала — более, чем на копейку.
На торгах в понедельник американская валюта снова заметно подорожала — более, чем на копейку.
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Доллар подорожал до рекордного за 20 месяцев уровня по итогам торгов на Белорусской
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 4 декабря:
Доллар США — 2,0227 Евро — 2,396 100 российских рублей — 3,43.
Таким образом, доллар на торгах в понедельник прибавил более копейки и обновил годовой максимум. Более того, на текущем уровне стоимость американской валюты в последний раз была в марте 2016 года, то есть 20 месяцев назад.
Российский рубль и евро, напротив, немного подешевели по сравнению с прошлыми торгами. В минувшую пятницу, напомним, все три валюты устанавливали новые годовые максимумы.