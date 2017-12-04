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15:38 (мск), источник: Sputnik.by

Курс доллара побил 20-месячный рекорд

На торгах в понедельник американская валюта снова заметно подорожала — более, чем на копейку.

ЦБ: $ 58.9911   +0.47 € 69.9104   +0.16 ММВБ: $ 58.8975   +0.02 € 69.8025   -0.27
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Доллар подорожал до рекордного за 20 месяцев уровня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, свидетельствуют данные БВФБ.

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Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 4 декабря:

Доллар США — 2,0227 Евро — 2,396 100 российских рублей — 3,43.

Таким образом, доллар на торгах в понедельник прибавил более копейки и обновил годовой максимум. Более того, на текущем уровне стоимость американской валюты в последний раз была в марте 2016 года, то есть 20 месяцев назад.

Российский рубль и евро, напротив, немного подешевели по сравнению с прошлыми торгами. В минувшую пятницу, напомним, все три валюты устанавливали новые годовые максимумы.

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