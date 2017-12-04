И в кризис не кризис: в Узбекистане упал официальный курс евро

Источник: Podrobno.uz

ЦБ Узбекистана с 5 декабря установил новый обменный курс иностранных валют. Так, к примеру, доллар увеличился на 0,45 сума, составив 8096 сумов 33 тийина. В свою очередь курс евро уменьшился на 44,81 сума, и составил 9608 сумов 72 тийина. Также снизился курс российского рубля, но незначительно — на 1,31 сума — и составил 137,57 сума.

Отметим, что в Узбекистане с 5 сентября этого года физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах.