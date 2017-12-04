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17:04 (мск), источник: Podrobno.uz

И в кризис не кризис: в Узбекистане упал официальный курс евро

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По данным Центрального банка республики Узбекистан с 5 декабря официальный курс за один евро составит 9608 сумов 72 тийина, который по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 44,81 сума.

ЦБ: $ 58.9911   +0.47 € 69.9104   +0.16 ММВБ: $ 58.8175   -0.06 € 69.6525   -0.42
Источник: Podrobno.uz

ЦБ Узбекистана с 5 декабря установил новый обменный курс иностранных валют. Так, к примеру, доллар увеличился на 0,45 сума, составив 8096 сумов 33 тийина. В свою очередь курс евро уменьшился на 44,81 сума, и составил 9608 сумов 72 тийина. Также снизился курс российского рубля, но незначительно — на 1,31 сума — и составил 137,57 сума.

Отметим, что в Узбекистане с 5 сентября этого года физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах.

Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

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