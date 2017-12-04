В Сбербанке заявили об ошибочных списаниях денег с карт
У некоторых клиентов Сбербанка были ошибочно списаны средства по «несостоявшимся операциям», сообщили в банке.
У некоторых клиентов Сбербанка были ошибочно списаны средства по «несостоявшимся операциям», сообщили в банке.
В Сбербанке заявили, что с некоторых банковских клиентов были ошибочно списаны деньги, и пообещали восстановить баланс на пострадавших счетах в ближайшее время.
«Сегодня по некоторым банковским картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Восстановление баланса будет выполнено автоматически в ближайшее время», — сообщает автоответчик при звонке в
РБК направил запрос в
На прошлой неделе, 30 ноября, в банке сообщили о сбоях при проведении операций по картам клиентов. В
До этого крупный сбой в работе банка фиксировался 31 июля, клиенты в разных регионах России, в том числе в Москве, столкнулись с невозможностью провести операции по карточкам или через «Сбербанк Онлайн».