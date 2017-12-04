В Сбербанке заявили об ошибочных списаниях денег с карт

В Сбербанке заявили, что с некоторых банковских клиентов были ошибочно списаны деньги, и пообещали восстановить баланс на пострадавших счетах в ближайшее время.

«Сегодня по некоторым банковским картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Восстановление баланса будет выполнено автоматически в ближайшее время», — сообщает автоответчик при звонке в колл-центр Сбербанка.

РБК направил запрос в пресс-службу банка.

На прошлой неделе, 30 ноября, в банке сообщили о сбоях при проведении операций по картам клиентов. В пресс-службе отметили, что неполадки связаны с техническими причинами.