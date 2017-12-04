Критикам Банка России разрешили жаловаться по СМС
ЦБ запустил сервис бесплатных
ЦБ запустил сервис бесплатных
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Регулятор подчеркивает, что любые сообщения с иных номеров, кроме 3434, от имени Банка России, в том числе требующие введения
Банк России работает над повышением финансовой грамотности населения уже несколько лет, чтобы помочь гражданам защититься от мошенников, а также лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах. В прошлом году в ЦБ поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации.