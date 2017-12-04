Смольный готов передать стадион на Крестовском «Зениту» по концессии
Идею концессионного договора по стадиону «Санкт-Петербург» с руководством футбольного клуба «Зенит» одобрили в Смольном.
Идею концессионного договора по стадиону «Санкт-Петербург» с руководством футбольного клуба «Зенит» одобрили в Смольном.
Об этом сообщили в аппарате
Соглашение между городом и клубом должно быть рассчитано на 49 лет. В течение этого срока «Зенит» будет заниматься эксплуатацией и реконструкцией спортивной арены.
А также создаст условия, необходимые для привлечения необходимого числа жителей.
«Сине-бело-голубые» должны будет вложить в проект 500 миллионов рублей. На стадионе они должны будут обустроить девять объектов общепита, а также обеспечить проведение на стадионе матчей ЧМ по футболу — 2018. Кроме того «Зенит» должен быть готов на три месяца в году предоставлять стадион под международные спортивные состязания.