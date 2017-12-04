Смольный готов передать стадион на Крестовском «Зениту» по концессии

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Соглашение между городом и клубом должно быть рассчитано на 49 лет. В течение этого срока «Зенит» будет заниматься эксплуатацией и реконструкцией спортивной арены.

Как отметили в аппарате Албина, заключение концессионного договора, по мнению чиновников Смольного, снизит нагрузку на городской бюджет, и сделает арену окупаемой.

А также создаст условия, необходимые для привлечения необходимого числа жителей.