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18:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Смольный готов передать стадион на Крестовском «Зениту» по концессии

Идею концессионного договора по стадиону «Санкт-Петербург» с руководством футбольного клуба «Зенит» одобрили в Смольном.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Соглашение между городом и клубом должно быть рассчитано на 49 лет. В течение этого срока «Зенит» будет заниматься эксплуатацией и реконструкцией спортивной арены.

Как отметили в аппарате Албина, заключение концессионного договора, по мнению чиновников Смольного, снизит нагрузку на городской бюджет, и сделает арену окупаемой.

А также создаст условия, необходимые для привлечения необходимого числа жителей.

«Сине-бело-голубые» должны будет вложить в проект 500 миллионов рублей. На стадионе они должны будут обустроить девять объектов общепита, а также обеспечить проведение на стадионе матчей ЧМ по футболу — 2018. Кроме того «Зенит» должен быть готов на три месяца в году предоставлять стадион под международные спортивные состязания.

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