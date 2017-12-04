Экс-полпред при президенте Артур Шайнуров стал гендиректором «Башкиравтодора»
Совет директоров компании «Башкиравтодор» назначил бывшего полпреда Башкортостана при президенте РФ Артура Шайнурова новым гендиректором, сообщает
Совет директоров компании «Башкиравтодор» назначил бывшего полпреда Башкортостана при президенте РФ Артура Шайнурова новым гендиректором, сообщает
Решение совета директоров акционерного общества было принято 10 дней назад, 24 ноября. Однако известно об этом стало только сегодня.
Как ранее сообщал ProUfu.ru, еще в сентябре стало известно о предстоящем назначении
Его называют одним из доверенных лиц Главы республики Рустэма Хамитова и одним из неформальных лидеров его группы влияния.
Артур Шайнуров родился в 1966 году в Балтачевском районе Башкортостана. Окончил юридический факультет БашГУ в 1991 году. В 2007 году получил диплом Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В 2006—2010 годах был начальником группы заказчика Дирекции по комплексной реконструкции и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «Российские железные дороги». В 2010—2013 годах руководитель компанией ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад» в