Экс-полпред при президенте Артур Шайнуров стал гендиректором «Башкиравтодора»

Решение совета директоров акционерного общества было принято 10 дней назад, 24 ноября. Однако известно об этом стало только сегодня.

Как ранее сообщал ProUfu.ru, еще в сентябре стало известно о предстоящем назначении экс-полпреда Артура Шайнурова руководителем крупнейшего дорожного подрядчика республики. В последнее время в «Башкиравтодоре» при формально исполняющем обязанности гендиректора Андрее Пролипото фактически руководил Шайнуров.

Его называют одним из доверенных лиц Главы республики Рустэма Хамитова и одним из неформальных лидеров его группы влияния.