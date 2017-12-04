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20:25 (мск), источник: PROUFU.ru

Экс-полпред при президенте Артур Шайнуров стал гендиректором «Башкиравтодора»

Совет директоров компании «Башкиравтодор» назначил бывшего полпреда Башкортостана при президенте РФ Артура Шайнурова новым гендиректором, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Решение совета директоров акционерного общества было принято 10 дней назад, 24 ноября. Однако известно об этом стало только сегодня.

Как ранее сообщал ProUfu.ru, еще в сентябре стало известно о предстоящем назначении экс-полпреда Артура Шайнурова руководителем крупнейшего дорожного подрядчика республики. В последнее время в «Башкиравтодоре» при формально исполняющем обязанности гендиректора Андрее Пролипото фактически руководил Шайнуров.

Его называют одним из доверенных лиц Главы республики Рустэма Хамитова и одним из неформальных лидеров его группы влияния.

Артур Шайнуров родился в 1966 году в Балтачевском районе Башкортостана. Окончил юридический факультет БашГУ в 1991 году. В 2007 году получил диплом Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В 2006—2010 годах был начальником группы заказчика Дирекции по комплексной реконструкции и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «Российские железные дороги». В 2010—2013 годах руководитель компанией ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад» в Санкт-Петербурге. Шайнуров был также депутатом Госсобрания Башкирии четвертого созыва. С 2013 года занимал должность полпреда — вице-премьера правительства Башкортостана.

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