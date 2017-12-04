Грузовой самолет из-за поломки вернулся в аэропорт в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре
«Самолёт компании “РубиСтар” доставил оборудование в аэропорт Павлодара, разгрузился и вылетел обратно. Спустя некоторое время, пилоты сообщили о неполадках. По их словам, произошёл отказ системы сближения. Борт запросил посадку и вернулся обратно. Примерно сел через 20−25 минут», — рассказали в руководстве аэропорта «Павлодар».
Для устранения неполадок экипаж связался с инженерной службой авиакомпании, и вскоре после ремонта успешно вылетел обратно. Ремонт грузового самолёта АН-12 белорусской авиакомпании, по данным наземных служб, занял около
«Они сами устранили неполадку, так как на борту самолёта, как и всегда, были инженеры, специалисты, которые всегда готовы произвести ремонт, — рассказал председатель правления АО «Аэропорт «Павлодар» Марат Шишов. — Самолёт был введён в строй и готов к полёту. Соответствующий акт готовности подписал наш инспектор по безопасности полётов».
Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, производственное унитарное предприятие «РубиСтар» было создано весной 1997 года как грузовое агентство по авиационным перевозкам. В 2002 году компания получила регистрацию и извещение от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о присвоении авиакомпании трехбуквенного условного обозначения RSB и телефонного условного обозначения RUBYSTAR, что дало возможность выполнять регулярные и чартерные грузовые авиаперевозки по внутренним и международным авиалиниям под своими позывными кодами.