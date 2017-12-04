В Кишинёве отремонтируют и построят более 20 километров дорог в 2018 году

Согласно документу, планируют капитальный ремонт четырех улиц — 31 августа, Тигина, Александру чел Буна и Иона Крянгэ. На это потратят около 250 миллионов леев, из которых 210 миллионов предоставит в качестве кредита Европейский банк реконструкции и развития.



«Эти улицы перегружены, асфальт разбитый, а после ремонта этих крупных участков дороги ездить буде легче, особенно, когда мы установим четкие правила парковки», — сказал и.о. главы управления транспорта Виталий Бутучел.



В будущем году обновят также отрезки дорог с круговым движением на Рышкановке и в центре. На это выделят 55 миллионов леев. Водители этой идее рады.



«Круговое движение — это одно из лучших решений. На многих перекрестках нужно обустроить круговые движения».



«Пробки здесь каждое утро. Если опаздываем на 10 минут, то уже в 8:30 столько машин, что 20 минут стоим».



Еще почти 450 миллионов леев планируют потратить на расширение четырех столичных улиц.



Согласно проекту муниципального бюджета на 2018 год, который уже приняли в первом чтении, всего на строительство и ремонт дорог планируют потратить более 700 миллионов леев.



В этом году в Кишинёве построили всего три километра дорог. Исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду уволила с должности главы управления транспорта Олега Поятэ, заявив, что он не справляется со своими обязанностями.