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19:13 (мск), источник: Publika.md

В Кишинёве отремонтируют и построят более 20 километров дорог в 2018 году

Около 20 километров дорог построят и отремонтируют в будущем году в столице. Благодаря проектам развития инфраструктуры, это поможет перераспределить транспортные потоки.

Источник: Publika.md

Согласно документу, планируют капитальный ремонт четырех улиц — 31 августа, Тигина, Александру чел Буна и Иона Крянгэ. На это потратят около 250 миллионов леев, из которых 210 миллионов предоставит в качестве кредита Европейский банк реконструкции и развития.

«Эти улицы перегружены, асфальт разбитый, а после ремонта этих крупных участков дороги ездить буде легче, особенно, когда мы установим четкие правила парковки», — сказал и.о. главы управления транспорта Виталий Бутучел.

В будущем году обновят также отрезки дорог с круговым движением на Рышкановке и в центре. На это выделят 55 миллионов леев. Водители этой идее рады.

«Круговое движение — это одно из лучших решений. На многих перекрестках нужно обустроить круговые движения».

«Пробки здесь каждое утро. Если опаздываем на 10 минут, то уже в 8:30 столько машин, что 20 минут стоим».

Еще почти 450 миллионов леев планируют потратить на расширение четырех столичных улиц.

Согласно проекту муниципального бюджета на 2018 год, который уже приняли в первом чтении, всего на строительство и ремонт дорог планируют потратить более 700 миллионов леев.

В этом году в Кишинёве построили всего три километра дорог. Исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду уволила с должности главы управления транспорта Олега Поятэ, заявив, что он не справляется со своими обязанностями.

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