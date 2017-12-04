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21:25 (мск), источник: Informburo.kz

Добычу урана в Казахстане сократят на 20%

Такое решение приняло АО «НАК » «Казавтомпром» — мировой лидер по добыче природного урана.

Источник: РИА "Новости"

АО «НАК «Казатомпром» планирует сократить добычу урана на 20%, сообщили в пресс-службе компании.

Снижение объемов добычи ведется в рамках заключённых контрактов на недропользование предприятий компании. Причина шага — избыток урана на рынке.

Как сообщили в компании, сокращения будут действовать в течение трёх лет, начиная с января 2018 года. Ожидается, что уровень добычи будет снижен на четыре тысячи тон в 2018 году. Это более семи процентов от мирового объема добычи урана, прогнозируемого «UxC» на следующий год. По большому счёту речь идет о том, что казахстанская компания занимает более 37% мирового рынка. За три года действия сокращений «Казатомпром» планирует «не добыть» порядка 11 тысяч тонн урана.

«Учитывая текущие рыночные условия, а также в свете продолжающегося избыточного предложения продукции на рынке природного урана, мы приняли стратегическое решение сократить объемы добычи, чтобы привести их в соответствие со спросом», — сказал Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжан Пирматов.

Важно, что принятое решение продлит жизнь урановых месторождений в Казахстане. По мнению руководства компании этот фактор является важным элементом в производстве чистой электроэнергии, свободной от углеродов.

В то же время в компании подчёркивают, что принятое решение не повлияет на будущие обязательства по поставке урана.

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