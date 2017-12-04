Колл-центр ВТБ24 сообщил о технических проблемах при операциях с картами
Клиенты ВТБ24 могут столкнуться с с техническими трудностями при поведении операций по пластиковым картам. Об этом RNS сообщили в
Клиенты ВТБ24 могут столкнуться с с техническими трудностями при поведении операций по пластиковым картам. Об этом RNS сообщили в
Были зафиксированы случаи, когда в терминалах идет ошибка — отказ в проведении операции и блокировка суммы, рассказал специалист
Ранее, 4 декабря, клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при оплате картами. Сложности могли появиться также у некоторых клиентов при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками, сообщили в