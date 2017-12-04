Белстат: 40% домашнего бюджета белорусы тратят на еду

Источник: Sputnik.by

Белстат 4 декабря опубликовал результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, которое проводилось в Беларуси в январе — сентябре текущего года.

По информации ведомства, располагаемые ресурсы домашних хозяйств за этот период по стране составили 1026 рублей в месяц, в городах и поселках городского типа — 1096 рублей, на селе — 843 рубля.

Расходы одного домашнего хозяйства за девять месяцев 2017 года составили 965 рублей в месяц. Из них 738 рублей, или 76,5%, пришлось на потребительские расходы — на питание, покупку алкоголя, сигарет, оплату услуг и приобретение непродовольственных товаров (в них не включаются налоги, матпомощь и другие затраты, не связанные с потреблением).

По данным Белстата, в структуре потребительских расходов доля затрат на питание в белорусских семьях составила чуть более 41%.