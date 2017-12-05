Цуканов считает правильным перенос сроков строительства погранперехода под Советском
Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов считает верным решение перенести сроки строительства пункта пропуска на границе с Литвой. Об этом он заявил на
Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов считает верным решение перенести сроки строительства пункта пропуска на границе с Литвой. Об этом он заявил на
«Если мы с министерством транспорта смогли найти деньги на строительство этого перехода, то не все смогли найти деньги на дальнейшую эксплуатацию. Это ведь штатное расписание, деньги на содержание и прочие вещи. Ну и плюс все засомневались, что за тот короткий период — до 2018 года — достроят этот объект. Поэтому решили транспортные потоки, наверное, переориентировать на другие пункты пропуска, чтобы спокойно, последовательно достроить. В этой части я поддерживаю губернатора. В принципе это решение верное. Самое главное, чтобы этот объект был построен», — сказал Цуканов.
В 2012 году президент РФ Владимир Путин поручил синхронизировать ввод в эксплуатацию пункта пропуска в посёлке Дубки и моста через реку Неман.
В ноябре 2017 года Росгранстрой объявил аукцион на завершение строительства пункта пропуска. На эти цели готовы направить почти 2 млрд рублей. Победитель должен закончить все работы до 1 декабря 2019 года.
Ранее пункт пропуска в Дубках собирались построить к ЧМ-2018. Литовская сторона уже завершила свою часть погранперехода.