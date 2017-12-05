Цуканов считает правильным перенос сроков строительства погранперехода под Советском

«Если мы с министерством транспорта смогли найти деньги на строительство этого перехода, то не все смогли найти деньги на дальнейшую эксплуатацию. Это ведь штатное расписание, деньги на содержание и прочие вещи. Ну и плюс все засомневались, что за тот короткий период — до 2018 года — достроят этот объект. Поэтому решили транспортные потоки, наверное, переориентировать на другие пункты пропуска, чтобы спокойно, последовательно достроить. В этой части я поддерживаю губернатора. В принципе это решение верное. Самое главное, чтобы этот объект был построен», — сказал Цуканов.