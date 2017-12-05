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09:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Цуканов считает правильным перенос сроков строительства погранперехода под Советском

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов считает верным решение перенести сроки строительства пункта пропуска на границе с Литвой. Об этом он заявил на пресс-конференции в областном правительстве в понедельник, 4 декабря.

Источник: Калининград.Ru

«Если мы с министерством транспорта смогли найти деньги на строительство этого перехода, то не все смогли найти деньги на дальнейшую эксплуатацию. Это ведь штатное расписание, деньги на содержание и прочие вещи. Ну и плюс все засомневались, что за тот короткий период — до 2018 года — достроят этот объект. Поэтому решили транспортные потоки, наверное, переориентировать на другие пункты пропуска, чтобы спокойно, последовательно достроить. В этой части я поддерживаю губернатора. В принципе это решение верное. Самое главное, чтобы этот объект был построен», — сказал Цуканов.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин поручил синхронизировать ввод в эксплуатацию пункта пропуска в посёлке Дубки и моста через реку Неман.

В ноябре 2017 года Росгранстрой объявил аукцион на завершение строительства пункта пропуска. На эти цели готовы направить почти 2 млрд рублей. Победитель должен закончить все работы до 1 декабря 2019 года.

Ранее пункт пропуска в Дубках собирались построить к ЧМ-2018. Литовская сторона уже завершила свою часть погранперехода.

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