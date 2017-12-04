Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро

Источник: РИА "Новости"

«От 500 млн до 750 млн евро были ввезены во Францию», — приводит издание слова прокурора.

«Целью операции было отмывание денег. Он забыл сообщить (налоговым органам — ИФ) о миллионах евро, ввезенных во Францию. Речь идет не только о наличных деньгах: также были переводы с одного счета на другой», — добавил прокурор.

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По словам Претра, существуют документы, доказывающие, что в рамках данного дела во Францию были переведены «существенные суммы денег». «Они шли на покупку недвижимости, причем официальная стоимость этих операций оказывалась смехотворно низкой по сравнению с реальными суммами сделок», — пояснил прокурор.

«Вен минют» сообщает, что в настоящее время обвинения в рамках этого дела уже предъявлены примерно десятку человек.

Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.