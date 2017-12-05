Как пластиковые карточки и легкие кредиты изменили наше сознание
Появление легко доступных кредитов в корне изменило наше отношение к деньгам.
Появление легко доступных кредитов в корне изменило наше отношение к деньгам.
Предположим, что вы — владелец магазина. Кому вы доверяете в достаточной степени, чтобы дать взаймы денег? На протяжении большей части истории люди давали в долг тем, кого знали лично. Это работало, поскольку должник и кредитор чаще всего жили в небольших городках и знали друг друга.
Но по мере того, как города росли в размере, эти взаимоотношения начали усложняться.
Управляющие больших магазинов не могли рассчитывать, что продавцы будут узнавать каждого покупателя в лицо. Поэтому доверенным клиентам выдавали разные безделушки, например жетоны и брелоки. В 1928 году для этих целей выпускали жетон
Показав такой жетон продавцу, даже незнакомому, вы могли выйти из магазина с охапкой неоплаченных товаров. Некоторые из таких жетонов превратились постепенно в полноценные символы высокого статуса.
Но потом, в 1949 году, появилась карточка Diners Club, предназначенная для коммивояжеров.
С помощью жетона путешествующий продавец мог купить еду и бензин, оплатить комнату в отеле и покупать товары в магазинах, расположенных по всей территории США.
Идея сработала: за первый год карту купили 35 тысяч человек, а компания значительно расширила список принимавших карту отелей, авиакомпаний, заправок и пунктов проката автомобилей.
В 1950-х у Diners club появились конкуренты — кредитная карта American Express и аналогичные карточки, которые начали выпускать банки.
Борьба с привычками
Карта с причудливым названием BankAmericard, выпущенная Bank of America, со временем была переименована в Visa. Ее основной конкурент Master Charge превратился в MasterCard.
Однако на первых порах кредитные карты столкнулись с двумя большими проблемами.
Первая была из разряда «курица или яйцо»: продавцы не принимали их к оплате, так как не видели большого спроса на них со стороны клиентов. Клиенты, в свою очередь, не торопились заказывать карту, которую не принимало большинство продавцов.
Каждая из карт имела кредитный лимит в 500 долларов, в пересчете на современные деньги около пяти тысяч, которые предоставлялись получателю без
Разумеется, банк потерпел убытки
Второй проблемой первых кредиток было неудобство в использовании: каждый раз при оплате кредитной картой продавец должен был звонить в банк, чтобы подтвердить транзакцию.
Здесь на помощь пришли новые технологии, которые сделали процесс покупки денег еще проще. Основной из таких технологий стала магнитная полоска, впервые разработанная в начале 1960-х годов Форрестом и Доротеей Пэрри, для удостоверений сотрудников ЦРУ.
Рассказывают, что Форрест Пэрри, работавший системным инженером в компании IBM,
Сочетание высокой температуры и давления сработало, так появилась первая карточка с магнитной полосой.
Магнитная полоска сегодня дает клиентам возможность расплатиться картой гораздо быстрее. Магазинный терминал, чтобы подтвердить транзакцию, связывается со своим банком, который связывается с компьютером компании Visa, а тот, в свою очередь, с вашим банком.
Культурный сдвиг
Если ваш банк уверен, что вы вернете деньги, то проблем нет. Магазинный терминал получает цифровое одобрение транзакции, печатает чек, и вы выходите из магазина с товарами. Весь процесс занимает несколько секунд.
Кредитные карты распространились по всему миру. Возможность пользоваться доверием, которое раньше было привилегией добропорядочных жителей маленьких городков, получили все.
С точки зрения быта это принесло большие перемены. Человеку больше не нужно было идти на поклон к банковскому клерку, просить его о ссуде и объяснять, зачем нужны деньги.
Вместо этого любой может потратить кредит на все что угодно, и продлевать его срок столько раз, сколько будет нужно, пока готов платить проценты, которые часто достигают 20−30 процентов.
Однако столь легкий доступ к деньгам, возможно, творит странные вещи с нашей психикой.
Несколько лет назад исследователи Дражен Прелеч и Дункан Симестер из Массачусетского технологического института провели эксперимент с целью узнать, легче ли мы стали расставаться с деньгами в условиях общедоступных кредитов.
Участников эксперимента разделили на две группы и предложили им участвовать в аукционе, где продавались билеты на спортивные матчи. Билеты были дорогими, но сколько именно они стоили, подопытным не говорили. Одной из групп сказали только, что в случае победы за билеты надо будет расплатиться наличными, а банкомат за углом.
Участникам эксперимента из второй группы сказали, что расплачиваться нужно будет кредитной картой. Результаты оказались поразительными — ставки группы с карточками на аукционе были намного выше. В одном случае сумма, которую они были готовы заплатить за посещение популярного матча, в два раза превышала заявку членов группы, платившей наличными.
Смерть наличных?
Этот вопрос важен, поскольку в некоторых частях мира наличные уже устаревают.
В 1970 году один из рекламных слоганов BankAmericard звучал так: «Представьте, что это деньги».
Сегодня бумажные или металлические деньги часто остаются не у дел. Большинству авиакомпаний, автопрокатов, отелей не нужны ваши наличные, им нужен номер вашей кредитной карты. В Швеции то же самое относится ко многим кофейням, барам и даже рыночным прилавкам.
Кредитные карты, если пользоваться ими правильно, помогают нам правильно распоряжаться деньгами. Однако есть риск, связанный с тем, что тратить деньги с карты очень просто, и мы не всегда соотносим траты с нашими доходами.
В США общая сумма возобновляемых кредитов — они чаще всего связаны именно с кредитными картами — на сегодня составляет около 860 миллиардов долларов, или более двух тысяч долларов на каждого взрослого американца.
В реальном выражении эта сумма за последние 50 лет увеличилась в 400 раз.
Как следует из недавнего исследования Международного валютного фонда, рост закредитованности населения, связанный с доступностью кредитных карт,
В краткосрочной перспективе он полезен для экономики, но вреден, если смотреть в перспективе от трех до пяти лет. Кроме того рост закредитованности повышает вероятность банковских кризисов.
Когда начинаешь задавать людям вопросы обо всем этом, они беспокоятся.
Девять из десяти американцев согласны с утверждением, что карты дают большинству людей доступ к слишком большим кредитным средствам. Большинство полностью с этим согласно, но в то же время удовлетворено своей личной кредитной историей.
Похоже, мы не верим, что другие будут мудро пользоваться этим мощным финансовым инструментом. Однако себе мы доверяем полностью.