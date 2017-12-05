«Примтеплоэнерго» ответит за замерзающих приморцев

Источник: ДЕЙТА

Топлива не хватает, по городам и поселкам оно распределено неравномерно. Также в ноябре «Примтеплоэнерго» было принято решение о снижении параметров теплоносителя до значений, позволяющих обеспечить лишь минимальную нормативную температуру воздуха в жилых помещениях и объектах социальной инфраструктуры.

В квартирах приморцев стало очень холодно. Генеральному директору КГУП «Примтеплоэнерго» внесено представление об устранении нарушений закона. Во исполнение требований прокурора указанное решение отменено.

Прокуроры Дальнегорска и Кавалеровского района направили материалы проверок в следственный орган для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ст. 238 УК РФ. К делу подключился Следственный комитет.

Сегодня, 04.12.2017 г., следственным органом вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры края.

«Примтеплоэнерго» обязали предоставить топливо, обеспечить бесперебойное теплоснабжение абонентов предприятия на территории всего края в отопительный период 2017—2018 годов. Напомним, экс-глава «Примлеплоэнерго» Алена Григорьева заключена под стражу.