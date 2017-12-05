Верховный суд отменил передачу котельных Бердска в частные руки

Постановлением от 30 ноября мэр Бердска Евгений Шестернин отменил решение своего предшественника Андрея Михайлова о сдаче в концессию городских котельных компании «Багира-М».

О необходимости сдачи в концессию теплоэнергетического комплекса Бердска заговорили еще в 2012 году, когда муниципальное предприятие «Комбинат бытовых услуг» начал нести миллионные убытки. Предполагалось, что сдача муниципального имущества в управление частному инвестору решит проблемы убыточности предприятия и аварийного состояния теплосетей.

Практическую реализацию концессия получила лишь в 2015 году, когда был объявлен конкурс на поиск концессионера. Предполагалось, что частник погасит текущие долги КБУ в размере 200 млн рублей и инвестирует в коммунальную сферу Бердска 1,3 млрд рублей, построив 40 локальных газовых котельных. Данная схема теплоснабжения хоть и показывала на бумаге свою эффективность, в теории сокращая теплопотери за счет неиспользования длинных тепловых коммуникаций, но все-таки вызывала много вопросов у местных депутатов и общественности: от безопасности нахождения котельной во дворах жилых домов до нереальности воплощения идеи в рамках миллиардного бюджета.

В ходе открытого конкурса победила компания «Багира-М». Директор «Багиры» Владимир Давыдов, показывая серьезность своих намерений, привозил в Бердск инвесторов из Кувейта. Но дальше дело не пошло. «Багира-М» не погасила 200-миллионный долг КБУ перед поставщиками ресурсов, а КБУ не смог передать свое имущество концессионеру в виду того, что на него был наложен арест из-за долгов.



Ситуация оставалась без изменений до декабря 2015 года, когда Евгений Шестернин был избран мэром Бердска. Одной из первостепенных проблем, требующей его вмешательства, он назвал проблему концессии. Евгений Анатольевич был уверен, что текущее концессионное соглашение не обязывает концессионера улучшать ТЭК Бердска и не дает открытости его деятельности перед контролирующими органами.

Администрация Бердска обратилась в арбитражный суд с исками признать концессию несостоявшейся и незаключенной. И только сейчас, спустя почти 2 года, дойдя до Верховного суда, власти Бердска добились своего.