В Перми уничтожено 60 ящиков санкционных груш

Напомним, продуктовые антисанкции были введены в августе 2014 года. Но товары из запрещенного списка все равно продолжали поступать в Россию нелегальными способами. В итоге в прошлом году Путин подписал указ о том, что все санкционные товары должны уничтожаться. С тех пор эта участь постигла больше 7,5 тыс. тонн иностранной еды. В основном — овощи и фрукты.