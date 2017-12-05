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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми уничтожено 60 ящиков санкционных груш

Таможенники отвезли фрукты на полигон твердых бытовых отходов.

Сотрудники сразу нескольких ведомств: Пермской таможни, Пермской транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Пермскому краю провели проверку помещений и территорий у пермского индивидуального предпринимателя.

— В ходе осмотра выявлена сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию: груши, страной происхождения которых является Польша, — рассказали в таможне.

Общий вес обнаруженной санкционной продукции составил 394 кг (60 ящиков). Фрукты были изъяты и утилизированы на полигоне твердых бытовых отходов «Софроны».

Напомним, продуктовые антисанкции были введены в августе 2014 года. Но товары из запрещенного списка все равно продолжали поступать в Россию нелегальными способами. В итоге в прошлом году Путин подписал указ о том, что все санкционные товары должны уничтожаться. С тех пор эта участь постигла больше 7,5 тыс. тонн иностранной еды. В основном — овощи и фрукты.

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