Оршанский инструментальный завод создаст более 90 рабочих мест

Источник: БЕЛТА

Стратегия развития предприятия на среднесрочную перспективу определяется необходимостью модернизации производственных мощностей. Планируется вывести из эксплуатации морально устаревшие и физически изношенные станки, заменив их современным высокоэффективным технологическим оборудованием (около 80 единиц). На эти цели намечено направить более Br48 млн.

«На заводе планируется создать более 90 рабочих мест. Современные станки потребуют от работников владения новыми навыками. Мы разослали заявки в учреждения образования, заинтересованы в том, чтобы на работу приходили молодые специалисты. Плюс к этому организовали учебу у себя на производстве, выделили для этого специальный участок. Все желающие могут пройти обучение», — рассказал директор.

Комментируя нынешнюю ситуацию на предприятии, Владислав Бардюков отметил, что уже ощутимы подвижки. «Люди почувствовали улучшение, коллектив стал сплоченнее, растет производительность. Глобальных проблем у нас нет. Текущие налоги погашаем вовремя, зарплата выплачивается без задержек. Отремонтирована кровля. Портфель заказов сейчас составляет Br3 млн », — констатировал руководитель.

Бизнес-план стратегического развития Оршанского инструментального завода прошел все стадии согласования. Определены источники финансирования. Ожидается, что после модернизации предприятие сможет производить современные, высокоточные, высокопроизводительные инструменты (режущие и вспомогательные). Всего намечено наладить выпуск около 200 видов новой продукции.