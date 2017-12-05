Челябинская область заняла 6 место в рейтинге благоустройства Минстроя
Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены уже на 98,3%
Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены уже на 98,3%
Челябинская область заняла шестое место в рейтинге благоустройства Минстроя РФ, сообщают в
Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены на 98,3%, оставшиеся объекты будут сданы до 25 декабря. Общий объем финансирования составил 1 191, 3 млн рублей. Средства были распределены между 43 муниципальными образованиями Челябинской области.
«За сезон на Южном Урале благоустроены 812 дворовых и 99 общественных территории. Дополнительно в программу включена одна общественная территория и 23 двора», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.
Отметим, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована до 2022 года. В 2018 году общий объем финансирования составит более 1 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.