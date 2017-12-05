Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Успех диеты зависит от генов
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Девушка с родимым пятном на лице отстаивает идеи бодипозитива
Тейлор Свифт сильно поправилась
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
09:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинская область заняла 6 место в рейтинге благоустройства Минстроя

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены уже на 98,3%

Челябинская область заняла шестое место в рейтинге благоустройства Минстроя РФ, сообщают в пресс-службе губернатора.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены на 98,3%, оставшиеся объекты будут сданы до 25 декабря. Общий объем финансирования составил 1 191, 3 млн рублей. Средства были распределены между 43 муниципальными образованиями Челябинской области.

«За сезон на Южном Урале благоустроены 812 дворовых и 99 общественных территории. Дополнительно в программу включена одна общественная территория и 23 двора», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Отметим, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована до 2022 года. В 2018 году общий объем финансирования составит более 1 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ребенку - пуделя, пенсионеру - пекинеса. Ветеринар о том, как выбрать собаку
В США запретили въезд гражданам шести стран
Минюст включил в список иноагентов девять СМИ
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве
Вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея разделил россиян пополам
Как пластиковые карточки и легкие кредиты изменили наше сознание
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь