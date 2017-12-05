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09:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Бюджет Свердловской области на 2018 год принят депутатами Заксобрания

Во втором и третьем чтениях.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2018 год. Главный финансовый документ Среднего Урала прошел второе и третье чтения 5 декабря 2017 года.

В первоначальной версии законопроекта доходы области составляли без малого 210 миллиардов рублей. По итогам согласительных процедур эта часть бюджета выросла на 3,8 миллиарда. Расходы увеличились на 4,1 миллиарда. Дефицит остался на прежнем уровне — 11,4 миллиарда, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, бюджет вышел «качественным и сбалансированным».

«В бюджете отражены наказы и просьбы избирателей сентябрьской губернаторской кампании, которые вошли также в программу “Пятилетка развития”. Надеюсь, что сегодня мы получили бюджет, в соответствии с которым Свердловская область укрепит свои позиции, как регион для успешного ведения бизнеса и повышения качества жизни земляков», — подчеркнул глава Среднего Урала.

Стоит отметить, что в 2018 году бюджет будет трижды корректироваться — после первого, второго и третьего кварталов.

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