Мэр Новосибирска высказался против платного моста

— У всех перед глазами негативный пример Бугринского моста. Он сегодня не загружен, потому что не построены развязки. Довести этот проект до ума, организовать удобные маршруты — это был бы государственный подход. Но мы видим, что вместо строительства необходимых развязок Бугринского моста в бюджете области миллиарды рублей закладывают под платный мост с непредсказуемым трафиком. При этом Новосибирская область собирается гарантировать по концессионному соглашению доход в 47 миллиардов рублей. А ведь жителям тариф может оказаться не по карману, — пишет мэр на своей странице.