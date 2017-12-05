Мэр Новосибирска высказался против платного моста
Свое сообщение Анатолий Локоть опубликовал на личной странице в Facebook.
Свое сообщение Анатолий Локоть опубликовал на личной странице в Facebook.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался против строительства четвертого платного моста. Свое сообщение он опубликовал на личной странице в Facebook, где выразил свое мнение в преимуществе развития инфраструктуры города, завершение строительства метро, обновления общественного транспорта, строительство трамвайных путей, развязок и новых дорог.
— У всех перед глазами негативный пример Бугринского моста. Он сегодня не загружен, потому что не построены развязки. Довести этот проект до ума, организовать удобные маршруты — это был бы государственный подход. Но мы видим, что вместо строительства необходимых развязок Бугринского моста в бюджете области миллиарды рублей закладывают под платный мост с непредсказуемым трафиком. При этом Новосибирская область собирается гарантировать по концессионному соглашению доход в 47 миллиардов рублей. А ведь жителям тариф может оказаться не по карману, — пишет мэр на своей странице.