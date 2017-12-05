Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Успех диеты зависит от генов
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
МИД Польши заявил об «ангельском терпении» в отношении Украины
Девушка с родимым пятном на лице отстаивает идеи бодипозитива
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта и состоянии Табакова
«Любовь к нему умерла»: Виталина о Джигарханяне
Девушка с родимым пятном на лице отстаивает идеи бодипозитива
Тейлор Свифт сильно поправилась
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Как создать идеальный интерьер для жизни: 10 идей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Белый дом Рождества
11:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С декабря возобновляются перелеты из Казани в Белгород

(Город Казань KZN.RU, 5 декабря). С декабря возобновляются перелеты из Казани в Белгород. Рейсы будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Перелеты возобновляет авиакомпания «ЮВТ Аэро» в рамках субсидируемой программы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
С декабря возобновляются перелеты из Казани в Белгород
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Соратники Саакашвили сообщили о его задержании
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь