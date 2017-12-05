С декабря возобновляются перелеты из Казани в Белгород

С декабря возобновляются перелеты из Казани в Белгород

(Город Казань KZN.RU, 5 декабря). С декабря возобновляются перелеты из Казани в Белгород. Рейсы будут выполняться на регулярной основе дважды в неделю по понедельникам и пятницам.