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11:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В УФНС рассказали, как будут взимать долги по налогам

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии с начала 2017 года налоговые инспекторы провели 650 рейдов. По их результатам взыскано 15 млн рублей, произведено 390 арестов транспортных средств и другого имущества должников.

Как пояснили в Управлении ФНС по РБ, процедура взыскания задолженности начинается с направления в адрес налогоплательщика требования об уплате налога, сбора, пени и штрафа, в котором содержится информация о добровольном сроке уплаты, а также о последствиях неуплаты налога. Налогоплательщикам, которые подключены к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» — направляются в электронном виде.

Если задолженность не будет оплачена в указанный срок, УФНС получает право взыскать ее через мировой суд.

Налоговые органы взаимодействуют со службой приставов и проводят совместные рейды — на транспортных потоках, рано утром или поздно вечером по месту жительства должников, чтобы либо взыскать задолженность, либо арестовать имущество.

Еще один способ — взыскание задолженности с банковских счетов должника. В данном случае налоговая инспекция направляет судебный приказ в банк, где открыты счета, и задолженность списывается. Таким образом было списано более 8 млн рублей.

Судебные приказы направляются также на счета, открытые для погашения кредитов. Так, при поступлении очередного взноса по кредиту деньги прежде спишутся в счет долга по налогам, а кредит останется непогашенным.

Кроме того, судебные приказы направляются работодателю, где должник получает зарплату или в организацию, выплачивающую пенсии, стипендии. С начала года у должников с заработной платы удержано в пользу бюджета 10 млн рублей.

«Взыскание задолженности с привлечением работодателей для некоторых граждан сопряжено с репутационным риском. В первую очередь это касается госслужащих, работников бюджетной сферы, госпредприятий и других крупных организаций», — отметили в УФНС.

Узнать о наличии либо отсутствии задолженности по налогам сейчас можно в любых офисах МФЦ. Услуга оказывается в день обращения заявителя при предъявлении паспорта либо нотариальной доверенности для представителя заявителя.

Кроме того, до 9 декабря 2017 года для решения вопросов по имущественным налогам граждане могут обратиться в мобильные офисы налоговой службы в МФЦ и в торговых центрах республики.

Информацию о работе мобильных офисов можно узнать на сайте ФНС России и по телефону региональной «горячей линии» +7 (347) 226−38−00.

Для налогоплательщиков, предпочитающих обращаться непосредственно в налоговые органы, по 16 декабря 2017 продлены часы работы офисов налоговых инспекций: по будням с 08.30 до 20.00, по субботам — с 10.00 до 15.00.

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