В Татарстане выявлены случаи реализации бензина с превышением серы

Месячник по проверке качества моторного топлива прошел в республике с 23 октября по 23 ноября. Итоги месячника подвел сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ начальник Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ Роберт Гилязиев.

«На 365 АЗС были отобраны 616 проб и проведены лабораторные исследования. В 23 из них обнаружены отклонения от нормы, что составляет 3,8 процента от общего количества. Как и в прошлом году, большинство нарушений связано с отклонениями от требований ГОСТ по содержанию серы. От этого нарушения не могут выйти из строя автомобили, но страдает экология», — сообщил эксперт.