В Татарстане выявлены случаи реализации бензина с превышением серы
(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Факты реализации бензина и дизельного топлива с превышением серы выявлены в Татарстане.
(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Факты реализации бензина и дизельного топлива с превышением серы выявлены в Татарстане.
Месячник по проверке качества моторного топлива прошел в республике с 23 октября по 23 ноября. Итоги месячника подвел сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ начальник Управления по обеспечению рационального использования и качества
«На 365 АЗС были отобраны 616 проб и проведены лабораторные исследования. В 23 из них обнаружены отклонения от нормы, что составляет 3,8 процента от общего количества. Как и в прошлом году, большинство нарушений связано с отклонениями от требований ГОСТ по содержанию серы. От этого нарушения не могут выйти из строя автомобили, но страдает экология», — сообщил эксперт.
В ходе месячника выявлено девять случаев реализации автомобильных бензинов и 14 случаев реализации дизельного топлива с признаками несоответствия. Состояние качества реализуемых и потребляемых моторных топлив будет и впредь держаться на постоянном контроле в Татарстане, отметил Роберт Гилязиев.