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12:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане выявлены случаи реализации бензина с превышением серы

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Факты реализации бензина и дизельного топлива с превышением серы выявлены в Татарстане.

Месячник по проверке качества моторного топлива прошел в республике с 23 октября по 23 ноября. Итоги месячника подвел сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ начальник Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ Роберт Гилязиев.

«На 365 АЗС были отобраны 616 проб и проведены лабораторные исследования. В 23 из них обнаружены отклонения от нормы, что составляет 3,8 процента от общего количества. Как и в прошлом году, большинство нарушений связано с отклонениями от требований ГОСТ по содержанию серы. От этого нарушения не могут выйти из строя автомобили, но страдает экология», — сообщил эксперт.

В ходе месячника выявлено девять случаев реализации автомобильных бензинов и 14 случаев реализации дизельного топлива с признаками несоответствия. Состояние качества реализуемых и потребляемых моторных топлив будет и впредь держаться на постоянном контроле в Татарстане, отметил Роберт Гилязиев.

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