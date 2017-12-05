В регионе открывается производство пастилы из калининградских яблок

Источник: Новый Калининград

Предприятие открывается в Гвардейском районе. По информации министерства сельского хозяйства региона, в планах компании — наладить выпуск натуральной фруктовой пастилы на основе яблочного пюре из местного сырья. Объем выпускаемой продукции на предприятии прогнозируется на уровне до 140 тонн в месяц. При этом производитель намерен в течение пяти лет расширить ассортимент до 30 позиций.

В рамках второго этапа реализации проекта планируется создать кооператив с калининградскими садоводами для изготовления фруктового пюре, в том числе для детского питания.

Как отметили в областном правительстве, в этом году валовой сбор плодов и ягод составил 619 тонн, что более чем в 2,5 раза выше уровня прошлого года. «При этом в регионе продолжается развитие промышленного садоводства: в настоящее время общая площадь плодово-ягодных насаждений составляет 811 гектаров, в соответствии с программой по развитию садоводства их общая площадь превысит одну тысячу гектаров», — говорится в сообщении пресс-службы.