В регионе открывается производство пастилы из калининградских яблок
В Калининградской области готовится к запуску производство пастилы с объемом инвестиций в 200 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В Калининградской области готовится к запуску производство пастилы с объемом инвестиций в 200 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Предприятие открывается в Гвардейском районе. По информации министерства сельского хозяйства региона, в планах компании — наладить выпуск натуральной фруктовой пастилы на основе яблочного пюре из местного сырья. Объем выпускаемой продукции на предприятии прогнозируется на уровне до 140 тонн в месяц. При этом производитель намерен в течение пяти лет расширить ассортимент до 30 позиций.
В рамках второго этапа реализации проекта планируется создать кооператив с калининградскими садоводами для изготовления фруктового пюре, в том числе для детского питания.
Как отметили в областном правительстве, в этом году валовой сбор плодов и ягод составил 619 тонн, что более чем в 2,5 раза выше уровня прошлого года. «При этом в регионе продолжается развитие промышленного садоводства: в настоящее время общая площадь
Напомним, ранее появилась информация о том, что калининградское предприятие начало поставки яблочного сока из местного сырья в Польшу.